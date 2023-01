Het basketbalvuur brandt weer in Luik na Amerikaanse overname: "Club heeft grote ambities"

" Just named president of Liege Basket. Going to take over small company of 25 folks in Belgium ", luidde de ietwat nonchalante mededeling van de machtswissel in Luik op de Twitterpagina van Cambo, begin december.

Het lijden lijkt voorbij voor Liège Basket. Jarenlang was Luik het kneusje van de eersteklassers. Een financiële puinhoop stond sportieve successen in de weg en de club flirtte meermaals met het bankroet.

Dat het Cambo menens is, werd al snel duidelijk. Coach en kind aan huis Lionel Bosco mocht opkrassen, de schulden werden in één klap afgelost en de club nam opnieuw zijn intrek in de Country Hall in Luik, na enkele maanden in een aftandse gemeentelijke sporthal in Hoei.

Een maand later heeft ook de spelerskern een metamorfose ondergaan. In het zog van de nieuwe Amerikaanse coach Brad Greenberg, met een verleden als assistent in de NBA, volgde een handvol nieuwe spelers.

Op het veld lijkt de mayonaise al snel te pakken. De eerste twee wedstrijden na de kwaliteitsinjectie werden allebei gewonnen, met onder meer een stunt tegen regerend kampioen Oostende. Het begin van een heuse opmars?

