Koele minnaar van sporten in de vrieskou? Met deze tips zakt je sportplezier niet onder het nulpunt

Toch kan extreme koude tot onderkoeling of zelfs bevriezing leiden. Daarom is het belangrijk je lichaamstemperatuur op peil te houden, anders kunnen je fysieke functies in het gedrang komen.

Eerst het goede nieuws: als je enkele basisregels in acht neemt, is het zelfs tijdens de koudste Belgische winterdagen nooit gevaarlijk om buiten te sporten.

1. Check de gevoelstemperatuur

2. Pas je kleding aan

3. Blijf drinken

Omdat je ook bij het sporten in de koude veel vocht verliest, is hydrateren van cruciaal belang. Drink water en vermijd alcohol of cafeïne. Alcohol tast je coördinatie aan en cafeïne doet je bloedvaten samentrekken, wat de bloeddoorstroming beperkt.

Zorg ook dat je vooraf genoeg hebt gegeten, want elk beetje brandstof is welkom. Van alle energie die je verbrandt, is maar een kwart bestemd voor je spierarbeid. Het merendeel wordt omgezet in warmte en verdwijnt via je huid. Je houdt dus meer energie over voor je spieren als je goed eet en kleedt.