Red Wolves verliezen Yannick Glorieux met corona na testfiasco: "Het was chaos"

Gisteren verloren de Red Wolves hun laatste groepsmatch tegen Bahrein, waardoor ze nog even bang moesten afwachten vooraleer ze zekerheid zouden hebben over de kwalificatie voor de tweede ronde. 's Avonds kwam het goeie nieuws, maar ook een nieuwe tik.



"We waren aanvankelijk allemaal opgelucht dat iedereen negatief had getest op corona, maar tijdens het avondeten hoorden we dat er mogelijk toch iemand positief was", vertelt aanvoerder Tom Robyns. "Iemand was 2 keer getest of er waren kaartjes met elkaar gewisseld of zoiets."

"We moesten onmiddellijk opnieuw getest worden, al werd dat op ons verzoek gelukkig uitgesteld naar deze ochtend."

Die nieuwe test wees uit dat Yannick Glorieux positief is, zij het asymptomatisch. "Niemand kan zich inbeelden hoe diep hij nu zit. Er wordt hem de unieke kans ontnomen om dit WK voort te spelen."

"Hij zit nu in afzondering, dus we mogen niet bij hem. Laat ons hopen dat hij bij de volgende tests alsnog negatief test en hij samen met ons dit verhaal kan afmaken."

