Het mentale breekpunt voor Rafael Nadal? "Zijn afscheid was misschien symbolisch"

Misschien dringt er zich wel een beslissing over zijn toekomst op. "Ik kan nu niet zeggen dat het leven fantastisch is. Dat zou een leugen zijn", legde een zichtbaar aangeslagen Nadal uit.

"Ik voelde al enkele dagen iets aan mijn heup", legde de Spanjaard uit na zijn nederlaag in de tweede ronde. In de tweede set liep hij een blessure op. "Ik kon niet meer bewegen."

"Ook nu wou hij niet opgeven"

Inge Van Meensel bekeek de wedstrijd van Rafael Nadal deze ochtend. "Zo aan je seizoen beginnen is verschrikkelijk", analyseert onze verslaggever.

"Voor het toernooi zei hij al dat hij geen optimale voorbereiding had gehad, want hij had sinds de US Open maar 1 keer gewonnen. "Maar ik moet dat gewoon accepteren", zei hij nog."

"Nadat hij zich vertrapt had, bleef hij nog wel spelen, maar hij kon echt niet meer lopen."

"Al was het weer typisch Nadal: hij is zo geprogrammeerd dat hij voor elke bal gaat en nooit wil opgeven. Echt niet. Misschien ook uit respect voor zijn tegenstander."

Of dat verstandig is, is een andere vraag. "Denk aan Wimbledon, waar hij zijn buikspierblessure in de kwartfinale nog erger maakte en daardoor niet kon spelen in de halve finales. Is het dat wel nog allemaal waard?"