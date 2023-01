Pijnlijke exit: Rafael Nadal blesseert zich aan heup en wordt kansloos uitgeschakeld op Australian Open

Het moment waarop Nadal geblesseerd geraakt

Het lot sloeg toe toen Rafael Nadal door zijn Amerikaanse tegenstander de hoek werd ingestuurd.

Nadal strekte zich om de bal te halen, maar leek daarbij een verrekking op te lopen in zijn linkerheup.

Met een bezorgde grimas bleef de titelverdediger bij de boarding staan: hij tastte aan zijn linkerbovenbeen en linkerheup.

Dat gebeurde in de 2e set, toen Nadal 3-4 achterstond en ook de 1e set al had verloren tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP-65).



Nadat Nadal behandeld was aan zijn been, keerde hij met een grimmig gezicht terug naar de tennisbaan. De Spanjaard bewoog niet meer zoals voorheen, vooral aan zijn backhand-kant had hij problemen.

Met risicovol en agressief tennis hield Nadal lange tijd stand in de 3e set, maar bij 5-5 werd hij gebroken. McDonald serveerde het duel vervolgens eenvoudig uit.