Is Michael Frey op weg naar Schalke 04? "De club heeft geen 4 miljoen euro klaarliggen zoals Anderlecht"

"Als ik Antwerp was, zou ik er alles aan doen om hem te houden", zegt Vandenbempt.

"Frey (28) is op leeftijd. Hij wil graag meer basisspeler zijn, desnoods samen met Vincent Janssen."

Peter Vandenbempt vertelde in Extra Time dat hij begrijpt dat Michael Frey The Great Old wil verlaten. "Hij is een veelscorende spits bij Antwerp. Als hij speelt, scoort hij."

Youri Mulder in Extra Time

Als ik Frey was, zou ik weggaan bij Antwerp.

"Ik zou weggaan bij Antwerp als ik Frey was", lacht Youri Mulder, die in de Raad van Commissarisen zit van Schalke 04. De rode lantaarn uit de Bundesliga zou interesse hebben in Frey.

"Over de dagelijkse gang van zaken mag ik niets zeggen, dus ik mag ook niets zeggen over mogelijke interesse in Frey."

Mulder geeft wel mee dat de eersteklasser geen grote spaarpot heeft. "Schalke 04 kan helemaal niets betalen."

"De club heeft geen 4 miljoen euro klaarliggen zoals Anderlecht voor een Deense speler (Anders Dreyer)."



De Duitse traditieclub zit in de schulden. "Ze zijn bezig om die schuldenberg af te betalen. Mijn salaris als commissaris kunnen ze nog net betalen."