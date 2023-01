Union profileert zich als titelkandidaat: "Het is de triomf van een gedegen visie"

Wie dacht dat Union met de titel van vicekampioen vorig jaar het summum had bereikt, komt bedrogen uit.

De Brusselse club staat opnieuw op de tweede plek in de Jupiler Pro League, prijkt in de halve finales van de Beker van België en speelt als kers op de taart nog de achtste finales in de Europa League.

Nog straffer dan vorig jaar? Filip Joos knikte in Extra Time instemmend. "We dachten dat ze qua spelerspotentieel verzwakt zouden zijn en dat is niet het geval", zei hij.

"Casper Nielsen is weg (naar Club Brugge, red), maar Senne Lynen verbaast me enorm. Ook Simon Adingra is een toevoeging, ook al was Mitoma beter. Het is de triomf van een gedegen visie."

"Ook Boniface is een geweldige vondst van Union", stelde Peter Vandenbempt.