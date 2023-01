Union stoomt door tegen inspiratieloos Antwerp en houdt Racing Genk in vizier

Union - Antwerp in een notendop:

Union zet zijn ongeslagen reeks voort: 12 wedstrijden, waarvan 10 overwinningen. Enkel tegen Club Brugge en Westerlo moest Union vrede nemen met een punt. De laatste nederlaag dateert al van 11 september, thuis tegen Racing Genk. Voor Antwerp is 11 september dan weer de laatste keer dat ze in de competitie een uitzege konden boeken, bij Cercle.

Vanzeir bekroont dominantie van Union

De nummer twee tegen de nummer drie, het uitverkochte Joseph Marienstadion kreeg op zondagavond een onvervalste topper voorgeschoteld. Maar een evenwichtige strijd werd het niet, want Antwerp moest de wet van de sterkste ondergaan tegen een dominant en gretig Union. De bezoekers kwamen amper aan de bal en hadden vooral de handen vol met de onhoudbare Boniface, maar hielden lang stand onder het beukwerk van Union. Alderweireld kon nog net een gevaarlijk schot van Vanzeir afblokken, Butez liet zich niet verrassen door een kopbal van Sykes. Tien minuten voor de rust had Union zijn verdiende voorsprong te pakken. Muja kopte de bal slordig terug en zo kon Teuma Vanzeir in stelling brengen. De aanvaller nam de botsende bal in één tijd op de slof en liet Butez kansloos achter.

Teuma telt Antwerp definitief uit

Union bleef ook na de rust resoluut voor de aanval kiezen, met opnieuw Vanzeir in een hoofdrol. De aanvaller kon plots alleen op doel afgaan, maar tikte de bal net iets te ver en zo kon een alerte Butez in zijn voeten duiken. Een slap Antwerp bleef in hetzelfde bedje ziek, maar mocht wel mopperen toen Muja geen strafschop kreeg na een duel met Machida.



Diezelfde Muja bleef wel aandringen, vanuit een scherpe hoek mikte hij de bal op Moris. Union begreep dat de buit nog niet binnen was en schakelde een versnelling hoger. Sykes kon tot tweemaal toe op doel koppen, even vaak hield Butez Antwerp overeind.



Zo bleef het spannend, tot Janssen Union letterlijk een handje toestak. Laforge kon na hands van de spits niet anders dan de bal op de stip te leggen en Teuma zette de strafschop feilloos om. Butez voorkwam nog dat Lapoussin er 3-0 van maakte, maar een nederlaag kon Antwerp niet meer afwenden.



Union loopt zo verder weg van Antwerp én Club Brugge en houdt de kloof op leider Racing Genk op zeven punten.