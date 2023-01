Seppe Sprangers pakt driekleur bij eerstejaarsnieuwelingen, de zon komt piepen in Lokeren

In afwachting van de strijd tussen Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Laurens Sweeck mogen de jeugdcategorieën jagen op hun driekleur.

De eerstejaarsnieuwelingen mochten vandaag als eerste het parcours in Lokeren bepotelen. Doordat de regenwolken zich koest gehouden hebben, ligt de omloop er iets beter bij dan gisteren.

De jonge snaken konden zelfs de Mont Henri fietsend beklimmen, iets wat gisteren niet mogelijk was. Op andere stroken ligt het er dan weer heel vettig bij.

De Belgische titel was spek voor de bek van Seppe Sprangers. Geen grote verrassing, want de jongeman van Acrog-Tormans had vorige week al de generale repetitie in Gullegem naar zijn hand gezet.

Giel Lejeune legde beslag op de zilveren medaille. Het 3e podiumplekje was weggelegd voor Thomas Verdonck.