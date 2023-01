Belgische talenten komen eraan bij vrouwen: "Werken hard om niveau van Pieterse of Van Empel te halen"

"Over 3 à 4 jaar zullen de mensen de vruchten zien van de zaadjes die we nu aan het planten zijn", geeft Mettepenningen nog mee.

"In dat opzicht zijn alle Belgische ploegen goed bezig om hopelijk een diamantje boven water te halen in België."

"We werken er heel hard aan om met hen het niveau van een Fem van Empel of Puck Pieterse te halen", zegt ploegbaas Jurgen Mettepenningen. "Al is dat niet evident."

Op internationaal vlak is het allemaal Nederland wat de plak zwaait in het veldrijden bij de vrouwen.

"Diamant vinden met goede scouting en opleiding"

Hoe proberen ze bij Pauwels Sauzen-Bingoal dat diamantje te vinden en te slijpen?



“We hebben een heel goede scouting. We proberen de rensters ook een heel goede opleiding, entourage, omkadering en goed materiaal te geven", legt Mettepenningen uit.



"We hopen dat we daar dan een witte merel kunnen uithalen. Dat zal niet gemakkelijk zijn, dat weten we. Maar we weten ook dat we heel goed bezig zijn."

Mettepenningen gelooft in zijn getalenteerde rensters. "Bij Pauwels Sauzen-Bingoal hebben we met Fleur Moors en Shanyl De Schoesitter 2 talenten die we moeten koesteren."

"Laat ons hopen dat we met hen over 3 jaar een voet kunnen zetten tussen het Nederlandse blok."