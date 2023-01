De degradatiekandidaten doorgelicht: wat zijn hun sterktes en zwaktes?

+ Doet de hereniging tussen oude liefdes Charleroi weer openbloeien? Met Felice Mazzu haalden de Carolo's hun voormalige succestrainer weer aan boord. Als coach met de meeste ervaring moet hij de rust binnen de ploeg kunnen bewaren. + Rangschik de degradatiekandidaten op kwaliteit en Charleroi staat zeker hoog. Gholizadeh, Ilaimaharitra, Zorgane, Kayembe, Morioka... Dat zijn toch jongens waar je mee naar de oorlog kunt. - Vroeger een plusje, nu eerder een min. Kunnen de fans van Charleroi zich weer volop achter de ploeg scharen? De openlijke oorlog met Mehdi Bayat kost de club punten - denk maar terug aan de match tegen KV Mechelen. - In Charleroi staat een vacature voor een scorende spits open. De club die sluipschutters als Osimhen, Perbet en Brogno lopen had, zoekt nu naar een trefzekere nummer 9.



+ Het belangrijkste plusje: bij de 19 punten van KV Mechelen moeten straks nog 3 stuks bijgeteld worden. De stilgelegde partij door de fans van Charleroi zal een forfaitzege opleveren. + Net als bij Charleroi lijkt deze ploeg te sterk om te zakken. Storm, Hairemans, Schoofs, Verstraete en Coucke: die moeten straks toch opstaan? Vijf jaar geleden - toen Malinwa degradeerde - dachten velen wel hetzelfde.

+ Witte rook Achter de Kazerne. De traditieclub heeft een akkoord met Philippe van Esch als nieuwe sterke man. Vertalen die zekerheid en de extra centen zich in betere resultaten op het veld? - Trainers van de concurrentie weten wat het is om tegen de degradatie te knokken. Voor de onervaren Steven Defour is dat iets compleet nieuws. Hoe gaat hij om met die extra druk?

+ Is er al een seizoen geweest dat Eupen niét tegen de degradatie knokt? Als vaste klant in de kelder van het klassement is deze situatie niet nieuw voor de club uit de Oostkantons. In het verleden was de afloop steeds positief. + Trainer Edward Still heeft misschien de beste hulplijn van allemaal. Broertje William is momenteel trainer bij Reims en doet het daar uitstekend met een reeks van negen ongeslagen matchen. Opvallend: de Franse club stuurde Ibrahim Diakité op huurbasis naar Eupen. - Wanneer scoort Smail Prevljak nog eens? De Bosnische spits was vroeger een garantie op goals, maar staat nu al sinds speeldag 3 (!) droog. - Volgens Christoph Henkel zal Eupen geen versterkingen meer halen, tenzij er iemand vertrekt. Nog dit: de algemeen manager verzekerde wel dat de Qatarese Aspire Academy ook na het WK verder zal investeren in de club.

+ Bernd Storck doet zijn reputatie wéér alle eer aan. In sneltempo lijkt de Duitse coach KV Kortrijk gereanimeerd te hebben. Tegen Racing Genk en OHL vochten de West-Vlamingen zich als leeuwen naar de overwinning. Iedereen gelooft plots weer in de redding. Storck eist van zijn spelers dat ze topfit zijn en duldt geen stoorzenders. Doet iemand moeilijk? Dan vliegt hij er zonder pardon uit. Op die manier kon hij Cercle Brugge en Moeskroen eerder uit een uitzichtloze situatie redden. + Net op tijd lijken enkele spelers van Kortrijk hun beste vorm weer beet te hebben. Denk bijvoorbeeld aan Felipe Avenatti - drie goals in de laatste twee duels - en Faiz Selemani. Ook doelman Tom Vandenberghe is een aangename revelatie onder de lat. - 6 op 6 in de competitie onder Storck. Maar wat als het straks even weer wat minder loopt bij KV Kortrijk - geen ondenkbaar scenario. De veeleisende werkwijze van de Duitser kan dan misschien contraproductief werken.

+ Veel ogen gericht op de wintertransfers bij KV Oostende, dat écht wel een kwaliteitsinjectie kon gebruiken. De Kroatische verdediger Matej Rodin werd weggeplukt bij Cracovia, maar nog opvallender was de komst van Pierre Dwomoh. De ruwe diamant met een verleden bij Genk en Antwerp kan - als het goed zit in zijn hoofd - iedere ploeg iets bijbrengen. Maar komt die broodnodige spits nog? - Dominik Thalhammer bracht niet het beoogde shockeffect. Onder de Oostenrijker haalde KVO een bijzonder povere 3 op 12. Zeker de nederlaag tegen hekkensluiter Seraing kwam afgelopen weekend hard aan. - Hoe begaan zijn de Amerikaanse eigenaars écht met het lot van Oostende? De investeringsgroep heeft ook Barnsley, Esbjerg, Thun, Nancy en Kaiserslautern in de portefeuille. Een bericht op Facebook van voorzitter Frank Dierckens - niet meer betrokken in het beleid - was veelzeggend. "Het is tijd dat er eens een grondige evaluatie gebeurt van de werking van deze club. KVO vaart te stuurloos rond en tegen Seraing zijn we frontaal tegen een rots gebotst. Er moet opnieuw een kapitein op dit schip komen."

+ Na amper twee wedstrijden valt de impact van Ruud Vormer niet meer te onderschatten. Aan de Gaverbeek dragen ze de middenvelder nú al op handen. "Het is ongelooflijk hoe nederig Ruud in onze club binnengewandeld is", loofde trainer Mbaye Leye na de bekerzege. Ook Christan Brüls lijkt een slimme transfer geweest te zijn van CEO Eddy Cordier. + Of het de juiste keuze was, moet later blijken. Maar het is wel bewonderenswaardig dat Zulte Waregem als enige degradatiekandidaat het vertrouwen behield in zijn trainer. Het moet Mbaye Leye toch een boost gegeven hebben. - Heeft Essevee een puntenpakker in doel? De voorbije seizoen rekende de club steevast op ervaren rot Sammy Bossut en Louis Bostyn, maar beide keepers vielen op cruciale momenten door de mand. Een overgang van Ortwin De Wolf leek in de maak, maar sprong alsnog af. - In een normaal seizoen een plus, maar nu misschien een min. Door de kwalificatie voor de halve finales van de beker moet Essevee (minstens) twee extra matchen afwerken. Geen cadeau met een eerder smalle kern.