Ysaline Bonaventure staat in halve finale in Auckland na "perfecte wedstrijd"

Bonaventure is de nummer 95 van de wereld, Fernandez de nummer 40. Het derde reekshoofd speelde 2 jaar geleden de finale van de US Open. Maar de Belgische, die uit de kwalificaties komt, won vandaag vlot met 6-4, 6-2. "Ik speelde heel solide vanaf het begin van de wedstrijd", vertelde Bonaventure. "Ik serveerde supergoed, kon de hele wedstrijd rustig blijven en zo agressief mogelijk tennissen. Het draaide echt goed vandaag." "Ik denk dat mijn scherpte het verschil maakte. Ik slaagde erin om vanaf de eerste punten zeer agressief voor de dag te komen met mijn opslag en ik probeerde haar niet in haar spel te laten komen. Dat maakte een enorm verschil."

Nu tegen Spaanse Masarova (WTA-130)

Bonaventure neemt het voor een plek in de finale op tegen de Spaanse Rebeka Masarova (WTA-130), ook een kwalificatiespeelster.



"Ik voel geen druk en ben al heel trots dat ik de halve finale heb bereikt. Ik ga proberen me te blijven focussen op mijn spelniveau en op mezelf en niet te veel te kijken naar wat er voor me ligt. Het is heel belangrijk dat ik mentaal stabiel en rustig blijf."



Onze landgenote zal door haar goede prestatie al zeker naar haar hoogste ranking klimmen. Tot nu was de 94e plek - op 31 oktober 2022 - haar beste ooit.