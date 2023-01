Ook voormalige US Open-finaliste kan Ysaline Bonaventure niet afstoppen in Auckland

Met Leylah Fernandez kreeg Ysaline Bonaventure vrijdag de nummer 40 van de wereld tegenover zich. De 20-jarige Canadese verbaasde in 2021 vriend en vijand door de finale te halen op de US Open, maar die uitschieter kon ze sindsdien niet echt bevestigen.

Tegen Bonaventure (WTA-95) begon Fernandez wel als favoriete, maar onze landgenote staat met veel vertrouwen te tennissen in Nieuw-Zeeland. Bonaventure maakte het de Canadese knap lastig met haar harde slagen en haalde na een dik halfuur de 1e set binnen met 6-4.

Fernandez moest ook in set 2 meteen achtervolgen nadat ze in het 1 spelletje gebroken werd door Bonaventure. De Canadese had in het vervolg van de set nog verschillende breakkansen, maar kon die niet benutten.

Dat deed Bonaventure van haar kant wel. In de 7e game moest Fernandez opnieuw haar opslag inleveren, waarna de Belgische de wedstrijd kon uitserveren. Bonaventure, die in Auckland uit de kwalificaties komt, staat zo voor het eerst in de halve finales van een WTA 250-toernooi.