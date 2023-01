Geen verrassingen in Belgisch Daviscup-team voor duel met Zuid-Korea

David Goffin (ATP-53) is zoals gewoonlijk de speerpunt van het Belgische team. Ook Zizou Bergs (ATP-129) en Kimmer Coppejans (ATP-218) zijn geselecteerd. Voor het dubbelspel rekenen de Belgen zoals gewoonlijk op Sander Gillé en Joran Vliegen.

"Wij selecteerden op dit moment naar goede gewoonte de 3 hoogstgeplaatste enkelspelers en Sander en Joran als dubbelteam", zegt Johan Van Herck.

"We mogen tot de start van de ontmoeting nog 3 wijzigingen aan de selectie doorvoeren. Het nieuwe tennisseizoen is nog maar juist van start gegaan en het is nog enkele weken vooraleer we afreizen naar Zuid-Korea."

"We hebben ervaren Daviscup-spelers die elk over bepaalde kwaliteiten beschikken, maar ook jeugdig talent dat zich manifesteert. Laat ons nog even afwachten wat de komende weken brengen en dan een finale keuze maken."

"Voorlopig zijn er dus nog meerdere kandidaten in de running en we zijn ook met ieder van hen in contact om de ontmoeting optimaal voor te bereiden", vervolgt de Belgische kapitein.

"De Challenger in België (BW Open van eind januari, red.) zal een ideale en laatste voorbereiding zijn voor het vertrek naar Zuid-Korea. We willen afreizen met het sterkst mogelijke Belgisch team om ons opnieuw te plaatsen voor de Finals later dit jaar."

Op 28 januari reist het Belgische Davis Cup-team af naar Seoel. De wedstrijden staan op 4 en 5 februari op de agenda.