Van tennis naar toneel: Andy Murray blijft 'on tour' met zaalshows over zijn carrière

Andy Murray speelde op de Olympische Spelen zijn laatste wedstrijden als tennisser. Na een mooie carrière met grandslamoverwinningen op Wimbledon en de US Open en olympisch goud in 2012 en 2016, nam de Schot afscheid van het tennispubliek in Parijs.



Maar hij wil dat publiek nu naar een ander toneel trekken. En dat mag je best letterlijk nemen. Murray zal namelijk 4 zaalshows organiseren waar hij met het publiek zal interageren over zijn tenniscarrière.



In een filmpje waar eerst de afscheidsrede te horen valt die hij op Wimbledon kreeg, neemt Murray zelf het woord. "Ik wilde graag blijven tennissen, maar het gaat gewoon niet meer. Ik was heel gelukkig om in deze periode te kunnen spelen."



"Het gebrul van het publiek horen, is een gevoel dat nergens mee te vergelijken is. Maar nu ga ik verder naar een ander toneel. Wat wil jij graag weten?"



Murray zal zijn zaalshows tijdens het grasseizoen houden. In juni kan je hem vinden in Glasgow, Edinburgh en Londen.