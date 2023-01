Batshuayi is weer van goudwaarde voor Fenerbahçe met 2 goals in 7 minuten

De doelpuntenmachine van Michy Batshuayi draait sinds het korte WK-avontuur weer op volle toeren.

Enkele dagen voor kerst was de spits van de Rode Duivels goed voor 2 rozen in de Turkse beker.

In de Turkse competitie pikte Batshuayi net voor de jaarwissel een goal mee in de 4-0-zege tegen Hatayspor.

Vanavond ontpopte onze landgenoot zich dan weer tot de held in de competitiematch tegen Antalyaspor.



Fenerbahçe kwam nochtans vroeg op achterstand. Maar het was Batshuayi zelf die de wedstrijd helemaal deed kantelen met een kopbalgoal in de 55e minuut en een omgezette penalty in de 62e minuut.

Zo zit Batshuayi dit seizoen al aan 13 goals bij zijn Turkse club: 8 in de competitie, 3 in de Europa League en 2 in de Turkse beker.

Morgen komt die andere Belg in Turkije - Dries Mertens - met Galatasaray in actie. De achterstand op leider Fenerbahçe telt 2 punten.