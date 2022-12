Michy Batshuayi blijft ook na het WK scoren: 2 rozen in de beker voor Fenerbahçe

Michy Batshuayi heeft er zeker niet het beste toernooi opzitten, maar hij mag zich wel op de borst kloppen als de maker van de enige Belgische goal in Qatar, tegen Canada.



Na een korte rustperiode heeft Batshuayi nu ook bij Fenerbahçe weer zijn kunsten getoond. In de beker tegen Istanbulspor, een laagvlieger in de Süper Lig, was de Rode Duivel goed voor de 2-0 en 3-0.

Batshuayi begint zich zo steeds meer op te werpen als dé zomertransfer in Turkije. In 14 matchen zit hij al aan 10 doelpunten. Fenerbahçe staat op kop in de Süper Lig en wist zich door de 3-1 tegen Istanbulspor ook te plaatsen voor de 1/8e finales van de beker.