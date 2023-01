Antwerp Giants woest na plots vertrek van Amerikaan: "Poging om club te destabiliseren"

Een Amerikaan die tijdens het seizoen de Giants verlaat, daar kijken ze in Antwerpen al even niet meer van op. Maar het plotse vertrek van Royce Hamm zorgt wel voor een schokgolf in de Lotto Arena.

Niet zozeer omdat de Amerikaan dit seizoen een van de sterkhouders was, wel om wat er achter de schermen speelt.

Hamm wordt als speler immers vertegenwoordigd door Mickeal Sports Group. Dat managementbureau is ook deels in handen van de Amerikaan Ernie Cambo, die sinds kort de plak zwaait in Luik.

Toevallig of niet is Luik binnenkort de tegenstander van de Antwerp Giants in de halve finales van de Beker van België. Dat manager Pete Mickeal vlak voor die confrontatie laat weten dat zijn cliënt niet meer zal terugkeren naar Antwerpen is bij de Giants dan ook in het verkeerde keelgat geschoten.

"We zijn zeer gechoqueerd over deze gang van zaken en zien hier ook een zeer duidelijke actie om onze club te destabiliseren. Het bestuur zal zich de komende dagen beraden over de te nemen gerechtelijke stappen tegen de speler en zijn management", klinkt het in een statement van de Antwerp Giants.



Het bekerduel tussen de Giants en Luik later deze maand heeft nu al een extra piment gekregen. Wordt ongetwijfeld vervolgd dus, op of naast het veld.