Timo Kielich moet jaartje langer wachten op WorldTour-debuut bij Alpecin-Deceuninck

Oorspronkelijk wilde Alpecin-Deceuninck Timo Kielich in 2023 al overhevelen naar het WorldTour-team, maar de plannen zijn gewijzigd. Komend seizoen rijdt Kielich nog bij het ontwikkelingsteam, in 2024 en 2025 zet hij dan een stapje hogerop.

"We denken dat Timo de kwaliteiten heeft om een goede lead-out te worden", klinkt het bij de ploeg. "Maar doordat Jonas Rickaert langer niet beschikbaar zal zijn, willen we hem niet meteen voor de leeuwen gooien."

"Daarom hebben we de ervaren Ramon Sinkeldam naar de ploeg gehaald. Als een renner van de opleidingsploeg zal Kielich hoe dan ook een gemengd programma rijden: deels bij het WorldTeam, deel bij het Development Team. In 2024 maakte hij de laatste stap.”

Kielich won dit jaar op de weg de Koers van de Olympische Solidariteit. In het verleden was hij vooral in het veld actief, met onder meer een Belgische titel bij de beloften in 2019.



"Deze ploeg is mijn tweede thuis, binnenkort begin ik aan mijn zevende seizoen bij de ploeg", zegt Kielich. "De broers Roodhooft hebben altijd in mij geloofd en dit contract is de perfecte lancering van mijn wegcarrière. Ik kijk er naar uit om binnenkort deel uit te maken van een van de beste lead-outs van het huidige peloton."