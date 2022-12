Hele wereld rouwt om Pelé: een overzicht van de krantenkoppen

"Pelé, voor de eeuwigheid" is de titel die de 4 verschillende covers van de speciale edities van O Globo draagt, telkens met een andere foto uit een van de hoogtepunten van Pelé's carrière.

Originele Spaanse voorpagina's

De dood van Pelé inspireerde vooral Spaanse kranten tot creativiteit. De Spaanse krant AS pakte uit met een foto van Pelé's blote vloeten vol littekens, vastgelegd door de Amerikaanse portretfotografe Annie Leibovitz. "De voeten zijn een testament van Pelé's lijden in de zoektocht naar grootsheid", schreef ze bij haar beeld. Marca spreidde dan weer zijn naam over de hele voorpagina. "Nooit eerder waren 4 letter zo groot."

De beide voorpagina's van Marca en AS.

De "Koning", de "grootste", de "échte GOAT"

Het Franse L'Équipe plakt net als het Italiaanse La Gazzetta dello Sport en het Spaanse El Pais nog maar eens de adellijke titel op de Braziliaanse voetballegende. "Hij was een koning", luidt het. Ook The Sun brengt ode aan "de Koning" en omschrijft Pelé als "de meest perfecte nummer 10". The Herald schrijft "lang leve de Koning" en The Guardian toont het iconische zwart-witbeeld van Pelé die na het behalen van de wereldtitel in 1970 in Mexico opgetild wordt, zoals Maradona of Messi veel later.

Voor het Britse The Daily Star bestaat er geen twijfel: Pelé was de échte "Greatest Of All Time":

Ook voor The Mirror bestaat er geen twijfel: Pelé was de grootste. Het schrijft: "Pelé heeft het voetbal mooi gemaakt." In Nederland trekken ze de Britse uitspraken nog ietwat in twijfel: "Misschien wel de allergrootste voetballer ooit', schrijft de Volkskrant. De Telegraaf ziet dat "Brazilië huilt om zijn grootheid" en AD breidt dat uit tot de hele wereld."

De Franse krant Libération neemt met een woordspeling afscheid: "Seleciao", waarmee het verwijst naar de bijnaam van de Braziliaanse nationale ploeg :Seleçao.

En zelfs een van de belangrijkste financiële kranten ter wereld, The Financial Times, hecht op de voorpagina belang aan de overleden voetballegende. The Financial Times kopt zelden ander dan financieel nieuws.

De voorpagina van de Financial Times.

Bekijk enkele voorpagina's:

De voorpagina van The Herald.

De voorpagina van The Guardian.