Ook bondscoach Vanthourenhout geniet van De Grote Drie: "Dit heb ik nog nooit gezien"

Ook Sven Vanthourenhout genoot van de titanenstrijd tussen De Grote Drie. "Het was de mooiste veldrit die ik ooit gezien heb", stak de bondscoach de loftrompet. "Van begin tot einde was het spanning alom. Het niveau lag op alle vlakken waanzinnig hoog. Dit heb ik nog nooit gezien."

De voorbije week verwenden Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock het publiek met een hevige strijd in het veld. De ultieme driestrijd tijdens de cross in Diegem vormde het orgelpunt van een spektakelrijke crossweek.

De kerstperiode is smullen geblazen, zeker voor de crossliefhebbers.

"Hier wordt nu al het verschil gemaakt met de rest van hun collega's op de weg. Zo diep in hun krachtenbuidel tasten, zullen ze ook tijdens de laatste twee kasseistroken van Parijs-Roubaix moeten doen."

De vraag of de renners niet te diep gaan zó vroeg in hun voorbereiding, kwam opnieuw de kop opsteken. De bondscoach veegde die vraagtekens meteen van tafel.

Maar het spektakel kostte ook heel wat krachten. "Dit kan niet gezond zijn", vertelde Wout van Aert al lachend - maar daarom niet minder gemeend - toen hij gisteren in Diegem krampachtig van zijn stalen ros stapte.

Diep in de finale gaven de benen van MVDP niet meer thuis.

In Diegem toonde Van Aert zich alvast het meest lucide in het absolute slot. Van der Poel vertelde achteraf dat hij "niet meer de benen had om te reageren."

Toch is er geen reden om te dramatiseren volgens Vanthourenhout. "Als Van der Poel de voorbije jaren met deze benen rondgereden zou hebben, had hij gewoon gewonnen. Het vormpeil van de drie is zodanig aan elkaar gewaagd dat enkel details het verschil nog kunnen maken."