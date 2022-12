De aftrap van de wedstrijd tussen STVV en Zulte Waregem liet even op zich wachten, omdat het doelkader niet goed in elkaar getimmerd zat. De stang die het net met de paal moest verbinden, zat niet vast. Na wat duw- en trekwerk zag de lijnrechter dat het goed (genoeg) opgelost was. Als daar maar geen spookdoelpunten van komen...