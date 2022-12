Contract Daley Blind bij Ajax ontbonden: ligt de weg naar Antwerp open?

"We zijn de afgelopen dagen met Daley tot het besluit gekomen om het nog lopende contract te beëindigen", zei Edwin van der Sar, de algemeen directeur van Ajax, in een reactie.

Blind is een boegbeeld van Ajax. De Nederlander is al aan zijn tweede ambtstermijn in Amsterdam bezig. Hij genoot er zijn jeugdopleiding en speelde er van 2008 tot 2014 in het eerste elftal. Na een toptransfer naar Manchester United keerde hij in 2018 terug op het oude nest. Hij pakte met de Nederlandse recordkampioen zeven landstitels.

"Ik hoop dat hij bij een andere club nog een mooi vervolg kan geven aan de laatste fase van zijn succesvolle voetballoopbaan. Er is met Daley afgesproken dat we samen gaan bepalen bij welke wedstrijd hij in de ArenA op een mooie manier afscheid kan nemen van de supporters."



De 99-voudig Nederlands international was de voorbije maand met Oranje nog actief op het WK voetbal in Qatar. Hij stond er in elke wedstrijd aan de aftrap, maar toen sijpelde het nieuws al binnen dat de terugkeer van Blind naar Amsterdam van korte duur zou zijn.

Muziek in de oren bij Antwerp. Bij de Belgische eersteklasser zou Blind zijn landgenoten Mark van Bommel en Marc Overmars tegenkomen. Van Bommel is de coach van de Great Old, Overmars de sportief directeur. Met verdediger Toby Alderweireld speelde hij in het verleden ook nog samen bij Ajax.