UCI toont clementie en nodigt Israel-Premier Tech uit voor WT-rittenkoersen (maar geen grote rondes)

Vanaf 1 januari nemen Alpecin-Deceuninck en Arkéa-Samsic in de WorldTour de plaatsen in van Lotto-Dstny en Israel-Premier Tech.

Lotto-Dstny is net als TotalEnergies echter zeker van een volledig WorldTour-programma voor 1 jaar.

In 2023 hebben de Belgische en de Franse ploeg dus startrecht in de eendags- en rittenkoersen in de WorldTour, net als in de grote rondes.

Startrecht, maar geen startplicht. Dat betekent dat Lotto-Dstny past voor onder meer de Giro, Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland.

Die luxepositie ging aanvankelijk niet op voor Israel-Premier Tech. De rijke formatie was enkel zeker van startrecht in de eendagskoersen van de WorldTour.

Voor de rittenwedstrijden en de grote rondes moest het rekenen op een wildcard van de organisatie.

Maar de UCI maakte gisteren bekend dat het bekritiseerde puntensysteem wordt aangepast en voegde er in één adem aan toe dat er ook een tijdelijke aanpassing wordt doorgevoerd voor de verplichte wildcards.

In het geval van Israel-Premier Tech betekent dat dat de formatie wordt uitgenodigd voor de eendags- én rittenkoersen in de WorldTour, de grote rondes blijven een vraagteken.

"We voeren de aanpassing door om de stabiliteit bij de ploegen te waarborgen. Het blijft beperkt tot één overgangsjaar - 2023 - na de gevolgen van 3 seizoenen door de coronapandemie."

Ploegbaas Sylvan Adams had al gedreigd met een rechtszaak na de degradatie, maar lijkt zo toch wat gesust te worden.