Ook Joao Almeida zet zijn zinnen op de Giro: "Tijdritten zullen bepalend zijn"

Bij UAE hebben ze rondekopmannen bij de vleet en beetje bij beetje worden hun plannen duidelijk.

Tadej Pogacar gaat naar de Tour, Juan Ayuso wil uitblinken in de Vuelta en João Almeida wordt de spits in de Giro.

Almeida debuteerde in de Italiaanse grote ronde in de coronaversie van 2020 en eindigde 4e na een bijzonder lange passage in de roze trui.

Vorig jaar trok hij samen met Remco Evenepoel naar de Giro, maar Evenepoel zakte door het ijs en Almeida moest zich aanvankelijk opofferen.

Hij eindigde nog 6e, maar koos daarna voor de miljoenen van UAE. Ook in 2022 stak hij zijn hand uit naar het podium, maar in de slotweek moest hij opgeven na een coronabesmetting.

Bij TopCycling bevestigt de Portugees dat hij ook in 2023 zijn tanden in de Giro zet. "Jongens als Jay Vine, Alessandro Covi en Diego Ulissi zullen hetzelfde programma als dat van mij afwerken", zegt hij.

Dat gaat onder meer over de Ronde van de Algarve, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië.

Almeida is niet de allerbeste klimmer, maar breekt vrijwel nooit en kan vooral zijn slag slaan in de tijdritten. In de Giro wacht ruim 70 kilometer tegen de klok.

"De tijdritten zullen bepalend zijn en men zegt toch dat zoiets me ligt. Ik hou van zulke individuele inspanningen."