Primoz Roglic gaat voor eindzege in de Giro, geen Tour voor de Sloveen

Primoz Roglic en de Tour, het is al een tijdje een haat-liefdeverhouding. De 33-jarige Sloveen werd in 2020 2e na de ommekeer op La Planche des Belles Filles en viel in 2021 en 2022 uit na pech en valpartijen.

In 2023 gooit Roglic het over een andere boeg. Jumbo-Visma stuurt hem naar de Giro, waar hij het zal opnemen tegen onder meer Remco Evenepoel, Geraint Thomas en Aleksandr Vlasov.

Roglic krijgt steun van nieuwkomer Wilco Kelderman, Jonas Vingegaard verdedigt zijn gele eindzege in de Tour. Wout van Aert, Tiesj Benoot en Dylan van Baarle zullen (normaal gezien) ook de Tour rijden.

"We denken dat deze Giro Primoz ligt", legde sportief directeur Merijn Zeeman uit tijdens de ploegvoorstelling in Amsterdam. Daar was Roglic niet aanwezig door familiale omstandigheden.

"Ik hou van deze race, maar heb er nog niet gewonnen", vertelde hij in een persbericht. "Ik herstel nog van een schouderoperatie, maar ik hoop in mei in vorm te zijn. Ik zal daar alles voor doen."