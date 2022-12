Anderlecht aanvaardt zware straffen: "Maar vinden het buitenproportioneel"

Anderlecht moet de wedstrijden tegen Club Brugge (15 januari, uit) en Zulte Waregem (18 januari, thuis) zonder de steun van haar supporters afwerken.

Daarnaast kreeg de club nog eens voorwaardelijk twee thuiswedstrijden zonder publiek opgelegd met uitstel voor één jaar en een boete van 10.000 euro. Tot slot wordt een 5-0-score en dus de drie punten van de wedstrijd van 23 oktober toegekend aan Standard.



Anderlecht: "Onze club is van mening dat de opgelegde straffen buitenproportioneel zijn en betreurt dat de verantwoordelijkheid voor deze incidenten bijna volledig ten laste van de club wordt gelegd."

"De financiële impact van deze straffen is eveneens enorm. Toch zal RSC Anderlecht deze beslissing niet aanvechten. De club kiest ervoor om een constructieve dialoog aan te gaan met de voetbalinstanties en wetgevende organen van dit land over ieders verantwoordelijkheden, om zo de veiligheid in het Belgische voetbal te verbeteren en te garanderen."