Wout van Aert wil wat rust thuis: "Stop met aan mijn deur te bellen aub"

"Mensen bellen gewoon aan mijn deur. Dat is nergens voor nodig. De kans dat ik de deur open doe, is miniem. Het gebeurt regelmatig dat mensen aan mijn deur staan, wekelijks zelf. Ze bellen aan met een speciaal verzoek: om een truitje te signeren of ze organiseren iets speciaals. Iedereen heeft zijn uniek verhaal en ik begrijp dat wel, maar gemakkelijk is het niet altijd. Ik word liever met rust gelaten als ik thuis ben."

"Het verbaast me soms wel nog. Vroeger was ik gekend in het veldrijden, maar nu gaat dat toch veel breder buiten België."



Wereldwijd? "Dat misschien niet, maar toch wel in heel Europa en dat is altijd toch wel een aparte gewaarwording. In het buitenland had ik toch lang het gevoel dat ik "op mijn gemak" was, maar plots word ik daar ook herkend.



"Je leert als renner wel dat het er bij hoort, die vele aandacht, en ik probeer op mijn manier daar wel mee om te gaan en vriendelijk te blijven als het kan, maar ik merk wel dat ik daar veel assertiever in ben geworden. Als ik vind dat ik iets niet hoef te doen of als ik van oordeel ben dat ze in mijn privé-sfeer komen, dan ga ik dat wel duidelijk maken."