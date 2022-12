Pro League komt tegemoet aan verzuchtingen van fans: geen voetbal meer om 21 uur op zondag

De wedstrijden op zondagavond om 21 uur waren al langer een doorn in het oog van de supporters, vooral dan voor fans van de bezoekende clubs. Door te schuiven met het tijdslot komt de Pro League nu tegemoet aan de verzuchtingen van de supporters.

"De voorbije maanden zijn we in dialoog gegaan met onze fans. We zaten onder meer rond de tafel met de supportersfederatie Belgian Supporters, de SLO’s, verschillende supportersafgevaardigden, de kalendermanager, onze clubs en Eleven Sports", vertelt Pro League-CEO Lorin Parys.

"Samen hebben we afgesproken dat we de fans in het stadion en thuis beter konden laten genieten van onze competitie door het zondagavondslot te vervroegen. Ik vind het belangrijk dat we naar onze fans blijven luisteren, daarom hebben we ook beslist om een permanente dialoog met onze supporters te organiseren."



Eddy Janssis, de voorzitter van Belgian Supporters, is opgetogen met deze beslissing. "Het is voor ons als supportersfederatie belangrijk om met de Pro League in gesprek te kunnen gaan, over de thema’s die het voetbal in het algemeen en de supporter in het bijzonder aanbelangen", klinkt het.

"Het zondagavondslot werd meer en meer een thema voor de supporters. We zijn blij dat we dat mee hebben kunnen aanbrengen en dat zowel Eleven Sports als de Pro League hier constructief mee aan de slag zijn gegaan. Dit versterkt de dialoog tussen fans en alle partijen in het voetbal."