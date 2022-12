BEKIJK: Het sportjaar 2022 in 22 opmerkelijke foto's (internationaal)

Roger Federer in tranen, een bewusteloze synchroonzwemster, de val van kunstrijdster Valijeva... dit was het internationale sportjaar 2022 in beeld.

Einde van een tijdperk: tenniskampioen Roger Federer (41) neemt afscheid. Ook zijn grote rivaal Rafael Nadal laat zijn tranen vloeien.

Ook Federers generatiegenote Serena Williams heeft haar laatste ballen geslagen. De grootste tennisster aller tijden zwaait (voorlopig) af met 23 grandslamtitels.

Formule 1-rijder Zhou Guanyu beleeft de schrik van zijn leven in de GP van Groot-Brittannië. De Chinees belandt op zijn dak (lees: de halo). Gelukkig kan hij het navertellen.

Kamila Valijeva gaat onderuit op de Olympische Winterspelen. De 15-jarige topfavoriete voor goud in het kunstschaatsen was enkele weken voor de Spelen betrapt op doping. Rusland had het nieuws achtergehouden. Valijeva kwam met het verhaal dat ze per ongeluk een pilletje van haar grootvader had geslikt. In de grote finale zakte ze finaal door het ijs.

Mikaela Shiffrin zou de skikoningin van de Winterspelen worden, maar de Amerikaanse ging ten onder op de olympische pistes.

Eileen Gu (19) trekt een gekke bek. De freestyleskiester is geboren en getogen in de VS, maar maakt op de Olympische Winterspelen grote sier voor China. Ze verovert 3 medailles in Peking: 2x goud en 1x zilver.

De Tsjechische skiër Jan Zabystran verslikt zich in een paaltje tijdens de olympische slalom.

Langlaufsters zijgen neer na een 10 km massastart.

De Zweedse goalie Lars Johansson en de Letse ijshockeyspeler Martins Dzierkals maken het gezellig.

Naast tactische aanwijzingen heeft de Japanse atlete Satsuki Fujisawa ook 3 slagzinnen op haar hand geschreven: "Ik ben een goeie curlingspeelster. Ik heb vertrouwen. We gaan ons amuseren!"

Zo viert Novak Djokovic een knap punt op Wimbledon. De Servische tennistopper wint het grandslamtoernooi voor de 7e keer in zijn carrière.

Niet Tadej Pogacar heeft de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven, wel de minzame Deen Jonas Vingegaard. De ploegmaat van Wout van Aert brengt een massa wielerliefhebbers op de been in Kopenhagen.

De Amerikaanse basketbalspeelster Brittney Griner (32) zit zo'n 9 maanden vast in de cel in Rusland. Ze werd opgepakt omdat ze een gram cannabisolie in haar reiskoffer zitten had. Begin december komt ze vrij voor een ruil met een Russische wapenhandelaar.

En een val. Pistiers gaan onderuit op de wielerbaan tijdens de Commonwealth Games in Londen.

Argentinië wint na strafschoppen de voetbalthriller tegen Nederland op de Wereldbeker voetbal in Qatar. En dat zetten ze eens flink in de verf.

Lionel Messi (35) is in zijn opzet geslaagd. Eindelijk heeft de Argentijnse voetbalster de wereldbeker te pakken. Of hij nu de grootste aller tijden is, mag u zelf uitmaken.

Stephen Curry en Golden State winnen het Amerikaanse basketbalkampioenschap. Hier juicht de sterspeler na een driepunter van ploegmaat Klay Thompson (r) tegen de Boston Celtics.

NFL-speler Von Miller (Los Angeles Rams) steekt de Super Bowl-trofee in de lucht na winst tegen de Cincinnati Bengals.

De Amerikaanse synchroonzwemster Anita Alvarez zakt naar de bodem op het WK in Boedapest. Haar coach komt haar van de verdrinkingsdood redden.

Voetbalspeelster Chloe Kelly viert uitbundig. Met de 2-1 tegen Duitsland bezorgt ze Engeland een eerste Europese titel.

Supporters van Liverpool tonen hun ticket voor de Champions League-finale tegen Real Madrid. Hun favoriete spelers zullen hun tanden stuk bijten op Thibaut Courtois. Real wint de finale in Parijs met 1-0.