"Kerstman" Ricky Evans schakelt met Fallon Sherrock de laatste vrouw uit op het WK darts

Fallon Sherrock is niet alleen een wereldtopper bij de vrouwen, ze bewees de voorbije jaren dat ze ook bij de mannen meer dan haar mannetje kan staan. Op het WK van 2020, drie jaar geleden, wist ze zelfs nog de 3e ronde te halen.



Maar nu verliest Sherrock voor het tweede jaar op een rij in de 1e ronde. Haar tegenstander Ricky Evans voerde al bij de opkomst een showtje op, door verkleed als de kerstman de catwalk af te lopen.



Aan het dartsbord had Evans aanvankelijk veel minder noten op zijn zang. Hij slaagde er niet in grote scores bijeen te gooien en zag de eerste set naar Sherrock gaan.



Hierna bleef het op en neer gaan, met steeds spannende sets. Toch was het telkens Evans die aan het langste eind trok. In de beslissende set liet Sherrock het eerst liggen op de dubbels bij het uitwerpen en vervolgens ook bij de tripels in de laatste leg.



Met Sherrock verdwijnt de laatste vrouw op het WK darts. Eerder verloren ook al Beau Greaves en Lisa Ashton hun match.