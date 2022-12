WK hangt aan zijden draadje voor Oranje-ster Miedema door gescheurde kruisband

Miedema raakte vorige week geblesseerd tijdens het duel met Olympique Lyon in de Champions League. Na onderzoek is duidelijk hoe ernstig de blessure is. De aanvalster ondergaat binnenkort een knieoperatie en wacht een lange herstelperiode.

Het is nog onduidelijk hoelang de topscorer aller tijden van Oranje niet in actie kan komen, maar het WK in Nieuw-Zeeland en Australië komt mogelijk te vroeg. Het toernooi wordt van 20 juli tot en met 20 augustus 2023 gehouden.

Hoewel Arsenal pas na de operatie een tijdsindicatie wil geven, lijkt Miedema zelf het WK uit haar hoofd te hebben gezet. "Het was een van die momenten waar je het meteen weet", schreef ze op sociale media. "Er gaan veel zaken door je hoofd: ik kan mijn team niet meer helpen dit seizoen, geen WK, een operatie en een lange, lange herstelperiode."