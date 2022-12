El Khannouss glundert na debuut: "Nu Simba en over 4 jaar Mufasa? Hopelijk"

De NOS liet voor de gelegenheid Soufiane Touzani - een Nederlander met Marokkaanse roots - de interviews afnemen.

Bij de voetbalpersoonlijkheid stond Bilal El Khannouss met gemengde gevoelens: "Ik ben fier om mijn debuut te maken en dat we zo ver kwamen in het toernooi. Anderzijds is er ook ontgoocheling, want we wilden die derde plaats pakken."

"Of we al beseffen wat we gedaan hebben? Dat moet nog komen. Wellicht dringt het pas door wanneer we opnieuw in Marokko zijn."

El Khannouss genoot alvast van zijn eerste minuten bij de nationale ploeg. "Toch was het zeker niet de makkelijkste wedstrijd. Tegenover Modric en Kovacic staan: dat zijn twee van de beste middenvelders ter wereld."

Touzai sloot het interview af met een amusante opmerking. "Je bent 18 jaar, man. Ben jij nu Simba (een leeuwenwelp, red.) en over vier jaar Mufasa (de leeuwenkoning, red.)?"

"Hopelijk", lachte de Genk-middenvelder. "Ik moet nu mijn voetjes op de grond houden en hard werken."