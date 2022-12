Topsportcoach van het Jaar Jelle Spruyt:"5.000m is afstand waarop Swings kan uitblinken"

Op de verkiezing van het Vlaams Sportjuweel werd niet alleen Remco Evenepoel tot beste sporter uitgeroepen, maar ook Jelle Spruyt viel in de prijzen als Topsportcoach van het Jaar. Spruyt is de coach van Bart Swings, die op de Winterspelen in Peking 2022 schaatsgoud won in de massastart. "We willen vooral de nadruk leggen op de klassieke afstanden, waar de 5.000 meter de focus wordt voor de komende 3 jaren."

"Moment van het jaar 2022"

Jelle Spruyt was zeer opgetogen met de prijs. Zijn moment van 2022 was natuurlijk het goud van zijn poulain, die wedstrijd moest hij thuis volgen, dus was er nog een extra momentje, legde hij uit.



"Ik had ervoor gekozen om thuis te blijven. We hadden de afspraak gemaakt om voor de finale met elkaar te bellen om een tactische bespreking te houden", vertelt Jelle Spruyt.



"Ik had een tactisch plan uitgeschreven, waar ik zei wie hij wel of niet moest terughalen als die persoon in de aanval trok. Maar Bart zei plots: "Ik ga gewoon achter iedereen rijden.""



Door het 8 uur tijdsverschil lag Spruyt samen met zijn vrouw 's avonds de wedstrijd te volgen in bed. "Bart gaat achter iedereen rijden? Ik wist dat hij zich dan heel sterk moest voelen."



"Achteraf zie je dat hij ook effectief iedereen gaat terughalen en wint. Het winnen op zich was natuurlijk al knap. Maar ook het moment ervoor dat hij zei dat hij dit ging doen, was voor mij het moment van 2022."

"Nieuwe doelen, nieuwe focus"

Bart Swings heeft in zijn carrière vele prijzen gewonnen, waar de zilveren en gouden medaille op de massastart op twee verschillende Winterspelen in het oog springen. Waar kan hij nog in groeien? "Bart is in de massastart nog geen wereldkampioen geworden. Dat zou hij eventueel nog kunnen doen", aldus Spruyt. "Maar we willen vooral de nadruk leggen op de klassieke afstanden, waar de 5.000 meter een afstand is waarop hij nog een goede prestatie kan leveren." "De focus gaat voor de volgende 3 jaren daarnaartoe."

"How to skate 10K"