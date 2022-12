Dit zijn de 18 Red Wolves voor het WK handbal: "Willen de volgende ronde halen"

De Belgische mannen nemen voor het eerst deel aan het WK. Ze werden ondergebracht in groep H in het Zweedse Malmö en treffen in de poulefase achtereenvolgens wereldkampioen Denemarken, Tunesië en Bahrein.

"Het is een poule met mogelijkheden", zegt bondscoach Yérime Sylla. "Ons doel is dan ook duidelijk: we willen de volgende ronde halen. Een ander doel is dat we als groep ervaring willen opdoen en stijgen op de Europese en wereldranking. Niet enkel cijfermatig maar ook de spelers een ontwikkeling te laten doormaken."

"Kijk, dit is een eerste kwalificatie waarvoor we jaren hard hebben moeten werken. Eens je zo'n ervaring hebt meegemaakt, is de honger aangescherpt en wil je meer als speler én als groep. We willen ons regelmatiger kwalificeren."