Zlatko Dalic wil met Kroatië nog naar EURO 2024: "Ik doe gewoon voort"

Zlatko Dalic (56) staat sinds 2017 aan het roer van de Kroatische selectie. Dalic werd met Kroatië runner-up op het WK van 2018 in Rusland.

Ook op deze Wereldbeker was Kroatië op de afspraak, maar een nieuwe finale zit er niet in. Argentinië stak daar gisteren een stokje voor.

Maar Dalic, die denkt niet aan opgeven. "Ik doe gewoon voort", bekende hij dinsdag in de catacomben van Lusail. "Mijn contract loopt nog tot het EK van 2024 en ik wil Kroatië naar Duitsland loodsen."

Maar eerst volgt dus nog de kleine finale van het WK, zaterdag in Khalifa tegen de verliezer van het duel tussen regerend wereldkampioen Frankrijk en Marokko.

De eerstvolgende grote afspraak is de Final Four van de Nations League, komende zomer tegen organisator Nederland, Spanje en Italië.

"We beschikken over een schitterende generatie die nog tot het eerstvolgende EK zal meegaan. We bereiken twee keer op rij de halve finales op het WK. Een gouden medaille had de kroon op het werk geweest."