Mountainbikers aan de macht: lokale liefhebber tekent nieuwe route in Hoegaarden uit. Jij ook?

Zaterdag opende Sport Vlaanderen een nieuwe, bepijlde mountainbikeroute in Hoegaarden. Een unicum, want naast het heuvelachtige karakter, de vele holle wegen en de mooie vergezichten onderscheidt de route zich ook door de manier waarop ze tot stand kwam: op initiatief van een mountainbiker uit de streek.

Michaël Janssens is regiocoördinator bij Mountain Bikers Foundation Vlaanderen, een vereniging die de belangen van mountainbikers in Vlaanderen behartigt. MBF Vlaanderen wil meer en uitdagendere routes creëren met respect voor de natuur en in nauw overleg met haar partners.

Michaël Janssens (links) tijdens de opening op 10 december

Dat Hoegaarden nog geen eigen mountainbikeroute had, was Janssens - een gewezen downhillrijder - al langer een doorn in het oog: "Deze streek was een blinde vlek op de routekaart en dat was dubbel jammer. Ten eerste bleef ik als mountainbiker op mijn honger zitten, maar tegelijkertijd dreigde heel wat natuur in de vergetelheid te raken. Met deze nieuwe route maken we die bosjes en paden weer open voor liefhebbers van sport in de natuur."



We maken bosjes en paden weer open voor liefhebbers van sport in de natuur Michaël Janssens, regiocoördinator MBF Vlaanderen

Legale, duurzame en uitdagende trails

Dus stapte Janssens zelf naar de gemeente. Die was direct gewonnen voor het idee om een routevoorstel uit te tekenen: "Na uitvoerig overleg met onder andere Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werkten we een regeling uit om niet-toegankelijke zones te mogen gebruiken. Die garandeert legale, duurzame én uitdagende trails." Dat proces nam ongeveer een jaar in beslag, maar die tijd is nodig om een aantrekkelijke route uit te tekenen: "Het was makkelijker geweest ons te beperken tot het openbaar domein, maar dan was de route niet zo uitdagend en attractief geweest." "We hebben compromissen moeten sluiten en goodwill tonen: door bijvoorbeeld erosiegevoelige zones te vermijden kregen we in ruil ook toegang tot andere gebieden in beheer van Natuurpunt."



Eén van de mooie vergezichten op de nieuwe route.

Mogelijkheden zat voor meer avontuur

De facilitering van alle Vlaamse mountainbikeroutes ligt in handen van Sport Vlaanderen. Zij zorgen voor palen, wegwijzers, gpx-bestanden, enz. De twee lussen van respectievelijk 21 en 39 km liggen dus vast, maar dat betekent niet dat ze niet kunnen evolueren.

De route is nooit klaar. We voegen zeker nog uitdagende features toe Michaël Janssens, regiocoördinator MBF Vlaanderen

"Eerlijk gezegd had ik de route graag wat uitdagender gewild", geeft Janssens toe. "Gelukkig zijn er langs het bestaande traject mogelijkheden genoeg om meer avontuur te ontwikkelen. Dat zullen we ook doen, de route is nooit klaar. Er zijn grasveldjes waarop je kleine elementen kan bouwen, wachtbekkens om door te rijden, enzovoort. Ik ben nu al benieuwd naar hoe de route er over 10 jaar zal uitzien."



Bij de aanleg staken heel wat vrijwilligers een handje toe

Op naar meer nieuwe en opgefriste routes

Het project in Hoegaarden bewijst dat inspraak voor de mountainbiker loont. MBF Vlaanderen gaat daarom verder op het ingeslagen pad. "We bekijken in heel Vlaanderen wat we kunnen doen. Welke routes kunnen we vernieuwen? Waar kunnen we blinde vlekken wegwerken? Die zaken bekijken we samen met onze partners Sport Vlaanderen, ANB en Cycling Vlaanderen,"

Ken je je eigen streek op je duimpje? Neem dan zelf initiatief Michaël Janssens, regiocoördinator MBF Vlaanderen

Meer en meer mountainbikers beseffen volgens Janssens dat ze zelf in gang moeten schieten als ze iets willen. "We moeten af van het idee dat de overheid wel alles voor ons zal doen. Ken je je eigen streek op je duimpje en vind je dat er mogelijkheden zijn om uit te breiden of te vernieuwen? Neem dan zelf initiatief. De samenwerking die daaruit ontstaat, zal zeker resultaat opleveren. De route in Hoegaarden is een mooi bewijs hiervan."



Geef ook jouw mening over mountain- en gravelbiken en bouw mee aan de routes van morgen: