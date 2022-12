De Warmste Match: OHL gaat voor toeschouwersrecord tegen Club YLA

De Warmste Week vlamt dit jaar tegen kansarmoede. En daar wil OH Leuven mee zijn schouders onderzetten. De laatste competitiematch van het jaar van de vrouwenploeg wordt daarom omgedoopt tot Warmste Match.

De match wordt nu zaterdag gespeeld om 19 uur. "We hopen op zoveel mogelijk supporters. Het geld gaat allemaal naar het goede doel", vertelden verdedigers Sari Kees en Amber Tysiak op Studio Brussel.

Een ticket kost maar 2 euro. "Maar je kan ook een vrije bijdrage doen, dus meer mag altijd", vindt Kees.

Ook de mannenploeg helpt mee. "Ze komen pannenkoeken bakken en opdienen en na de match is er ook een meet & greet."

De vrouwen van OHL en Club Brugge hopen dan ook dat er zaterdag zoveel mogelijk volk afzakt naar Den Dreef. Zo willen ze in een klap ook het bezoekersrecord voor een vrouwenmatch in ons land breken. "In competitieverband staat dat op zo'n 1.200 fans, voor de Red Flames op ongeveer 6.500. Laten we dus maar voor dat record gaan", vindt Kees.

"In ons stadion kan 10.000 man, dus we gaan voor het hoogste."

10.000 lijkt misschien wat hoog gegrepen, maar het toeschouwersrecord in de Super League lijkt wel te zullen gaan sneuvelen.

Wie er nog bij wil zijn, kan hier tickets kopen!