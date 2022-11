OHL houdt hoofd koel na 33 op 33: "Anderlecht is qua maturiteit misschien in het voordeel"

Zijn ze op weg naar een eerste landstitel? Ondanks een 33 op 33 durven ze bij OHL nog niet te dromen. "De weg is nog lang", beseft ook Ella Van Kerkhoven, die in De Tribune het niveau van de vrouwencompetitie monstert.

11 overwinningen op een rij, 33 op 33 én een zege tegen rivaal Anderlecht op zak. Het gaat het vrouwenelftal van OHL voor de wind. Maar het is na 11 matchen nog te vroeg om te juichen voor Leuven, zeker omdat rivaal Anderlecht op amper 3 punten volgt. "Met de halvering van de punten in de play-offs is dat weinig", beseft Ella Van Kerkhoven. "De weg is dus nog lang. We zijn ook niet heel hard bezig met onze perfecte reeks, al is het wel iets waar we trots op zijn." Met vijf titels op een rij is Anderlecht de grote uitdager in de Belgische competitie. "Dat was ook overduidelijk de moeilijkste tegenstander", zegt de 29-jarige aanvalster. "We hebben het er twee weken geleden heel moeilijk mee gehad (2-3-zege, red)." "Het wordt interessant om te zien hoe de competitie eindigt. Anderlecht is qua maturiteit misschien wel in het voordeel. Zij hebben veel oudere speelsters, terwijl onze jongere speelsters veel potentieel hebben, maar ook nog groeien."

We zijn niet heel hard bezig met onze perfecte reeks, al is het wel iets waar we trots op zijn. Ella Van Kerkhoven

Ella Van Kerkhoven weet hoe sterk Anderlecht is, want vorig jaar droeg ze zelf nog het paars-witte shirt. Waarom ze de overstap maakte? "Ik zoek graag het uiterste op", vertelt ze. "Leuven heeft een doel voor ogen dat het nog niet heeft gehaald. Dat motiveert me." En dat doel is duidelijk: de titel. "Daar is Leuven al 3 jaar hard aan aan het werken. En dit jaar hebben we het uitgesproken: we willen de titel pakken." Van Kerkhoven merkt toch wat verschillen in aanpak tussen Anderlecht en Leuven. "We trainen nu ook overdag, wat in veel clubs moeilijk is, omdat je nog werkt of studeert. OHL heeft er toch voor gekozen om overdag te trainen, dat maakt het wat professioneler." "We trainen nu ook 5 keer per week, wat je nu wel steeds vaker ziet in het vrouwenvoetbal. Bij Anderlecht trainden we 3 keer. Meer trainingsmomenten geven ons meer momenten om samen te groeien."

"Groot kwaliteitsverschil tussen top 4 en de rest"