David Goffin neemt revanche op Mannarino en wint zijn eerste partij richting nieuwe seizoen

Het was hun 8e onderlinge duel, het staat 5-3 voor de 32-jarige Belg, die revanche nam voor zijn 2 nederlagen tegen Mannarino in 2022.



Zo zette de 34-jarige Fransman Goffin onder meer met de voeten op de grond, nadat die net nummer 1 Carlos Alcaraz in Astana had geklopt.



Goffin neemt het in de volgende ronde op tegen de Spanjaard Bautista Agut, de nummer 21 van de wereld. Neemt hij ook die horde, dan wacht woensdag in de finale de Deen Holger Rune (ATP-11) of de Fransman Jules Marie (ATP-489).



Voor Goffin is het de vierde deelname aan het toernooi in Caen. In 2013 pakte hij er de eindzege, na winst in de finale tegen de Fransman Richard Gasquet.