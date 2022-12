Neymar deelt berichten met ploegmaats om eenheid te tonen: "Elke keer als ik eraan denk, wil ik huilen"

Het verdriet is nog steeds enorm na de uitschakeling. Op Instagram heeft Neymar privégesprekken gedeeld die hij had met enkele Braziliaanse medespelers. Bedoeling is om zo de geruchten over een verdeelde Braziliaanse kleedkamer de kop in te drukken. "Ik blijf fan van je, een gemiste strafschop verandert daar niets aan."