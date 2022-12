Verlengingen (bijna altijd) gegarandeerd: Kroatië heeft een abonnement op nagelbijters

EK 2008: Leergeld betalen

Een nieuwe lichting Kroatische voetbalhelden toonde zich in 2008 voor het eerst aan het grote publiek. Na het winnen van hun groep met onder meer Duitsland stond een duel met Turkije op de agenda in de knock-outfase.

EK 2016: Koude douche van de eindwinnaar

Na het missen van het WK in 2010 en roemloze exits in de groepsfase in 2012 en 2014 kon Kroatië op het EK in 2016 eindelijk nog eens doorstoten naar de knock-outfase.

Een dominante prestatie in de achtste finales tegen uiteindelijke eindwinnaar Portugal leverde geen doelpunten op en dus doken de Kroaten opnieuw de verlengingen in.

Ook in het extra halfuur leken we lang op weg naar strafschoppen, maar op de valreep brak Ricardo Quaresma toch nog alle Kroatische harten met de winnende treffer vlak voor affluiten.

Geen strafschoppen, wel het vliegtuig naar Zagreb.