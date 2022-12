Gert Verheyen: "Van Gaal verwijt spelers die penalty misten, dat is het laatste dat je moet doen"

"Het is niet zo eenvoudig om een penalty te nemen"

Louis van Gaal viel na de uitschakeling tegen Argentinië een beetje uit zijn rol. "Dan oefen je het hele jaar op penalty's, maar verknal je het toch", sakkerde de bondscoach van Nederland. Virgil van Dijk en Steven Berghuis misten hun penalty.

Dat viel niet in goeie aarde bij Gert Verheyen in Villa Sporza. "Wat ik wel niet fijn vind, is dat hij de spelers die een penalty missen het verwijt. Dat is het laatste dat je als medespeler of trainer moet doen."

"Dat kan altijd gebeuren, het is niet zo eenvoudig om daar een penalty te nemen. Je kunt op alles kritiek geven in het voetbal, maar niet bij een penalty. Tenzij je aanloopt als een clown of als je mist na een fantasietje."