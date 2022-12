Chris Froome klaagt over gevolgen van coronabesmetting: "Lagere VO2max en geen energie"

Met een 3e plek op Alpe d'Huez leek de verrijzenis van Chris Froome in de Tour ingezet. Maar een coronabesmetting gooide roet in het eten.

Froome ging niet meer van start in de 18e etappe en worstelde daarna met de gevolgen van Covid.

"Ik heb sinds die coronabesmetting niet meer met veel energie op de fiets gezeten", vertelt Froome op zijn YouTube-kanaal. "Ook in de Vuelta voelde ik me 3 weken lang heel zwak."

Uit testen blijkt dat de VO2max van Froome heel wat lager ligt dan vroeger. Volgens Froome het gevolg van de coronabesmetting.

"Mijn VO2max bedraagt nu 72,1. In 2015 was dat nog 84,6. Dat heeft zeker te maken met Covid", zegt Froome.

De viervoudige Tour-winnaar klaagt ook over "vreemde" hartproblemen sinds zijn besmetting. "Covid heeft zeker een zware impact op het hart. Het is goed dat ik me onlangs heb kunnen laten testen in Israël om te checken of alles in orde is."