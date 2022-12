Belgisch kampioene Mieke Gorissen moet passen voor EK veldlopen door voetblessure

"Het is een kleine voetblessure, maar op basis van de medische beeldvorming hebben haar sportarts en ikzelf wel de knoop doorgehakt dat rust nu nodig is om erger te vermijden", zegt Roosen.

Gorissen, olympiër op de marathon, is de regerende Belgische veldloopkampioene en eindigde op de selectiewedstrijd in Roeselare als tweede, na Lisa Rooms.

De Belgische vrouwen mikten in Turijn vooral op het landenklassement, maar de ploeg is stevig verzwakt door het afhaken van Gorissen.

Blijven over: Lisa Rooms, Eline Dalemans en Hanne Verbruggen. Of Belgian Athletics nog een vervanger oproept voor Gorissen, is nog niet duidelijk.