Ook bondscoach Tite is een ster op de dansvloer: "Dit doe je niet als trainer"

De Seleçao had het aangekondigd: voor dit WK hadden ze liefst 10 unieke dansjes ingestudeerd voor hun eerste 10 goals in Qatar. In de groepsfase scoorde Brazilië slechts 3 keer, in de 1/8e finale geeft het voetballes aan Zuid-Korea. Richarlison scoorde de 3-0 en nodigde bondscoach Tite uit op de dansvloer. Hij deed zijn duit in het zakje.