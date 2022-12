FIFA verwerpt beroep van Frankrijk voor afgekeurde goal tegen Tunesië

Op de slotspeeldag van de groepsfase stond het al geplaatste Frankrijk met 1-0 in het krijt tegen Tunesië, toen Antoine Griezmann diep in de toegevoegde tijd alsnog gelijk maakte.

Die goal had geen enkele invloed op het eindresultaat in groep D: in de andere match ging Australië met het laatste ticket aan de haal, terwijl Frankrijk sowieso groepswinnaar zou worden.

Toch werd het doelpunt (na het laatste fluitsignaal?) alsnog afgekeurd op basis van beelden vanuit de VAR-regiekamer. Volgens de Fransen ging de scheidsrechter hiermee zijn boekje te buiten, omdat hij het spel al opnieuw op gang had laten trappen.



De Fransen dienden een klacht in, maar die wordt nu enkele dagen later door de Disciplinaire Commissie van de FIFA in de prullenmand gegooid.