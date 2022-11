TF1 beëindigt uitzending vóór 1-1 wordt afgekeurd, Franse bond dient klacht in

De Franse omroep TF1 heeft zijn kijkers excuses moeten aanbieden, omdat het meteen na de gelijkmaker van Griezmann in Tunesië-Frankrijk de uitzending had afgesloten. Hierdoor misten ze dat die goal alsnog werd afgekeurd, iets wat ze pas na de reclame in het nieuws konden rechtzetten. De Franse bond is ervan overtuigd dat de ref een fout heeft gemaakt en dient een klacht in.