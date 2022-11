Tunesië stunt tegen "Frankrijk B" dankzij late VAR-fase, maar kwalificatie ontglipt hen

Afgekeurd doelpunt voor vurig Tunesië

Frankrijk was al zeker van zijn plek in de 1/8e finales en dus voerde bondscoach Didier Deschamps maar liefst negen wissels door. Enkel Tchouaméni en Varane bleven staan bij Les Bleus. Ook Tunesië kwam met zes wissels flink gewijzigd aan de aftrap, maar dan om dwingende redenen. Na een 1 op 6 moest de ploeg immers stunten om alsnog de volgende ronde te halen. Voor Tunesië leek het in elk geval een thuismatch. De gepassioneerde Tunesische fans waren duidelijk in de meerderheid en jouwden de Fransen uit bij elk balcontact. Het inspireerde Tunesië tot een fel begin. Na nog geen 10 minuten trof Ghandri zelfs raak op een vrije trap, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Frankrijk moest meer verdedigen dan verwacht en kon maar één keer dreigen met Coman, maar die liet de grote kans onbenut. Tunesië speelde met een groot strijdershart, al bleven de kansen beperkt. Mandanda moest enkel tussenbeide komen op een flauwe kopbal van Ben Slimane en een harde knal van Khazri.

Khazri doet Tunesiërs even dromen

Op het uur kreeg Tunesië loon naar werken. Na balverlies van Fofana ontbond Khazri zijn duivels met een knappe dribbel. Bij Frankrijk keken ze te passief toe en Khazri legde bal netjes buiten het bereik van Mandanda. Het stadion ontplofte, Tunesië zat plots virtueel in de 1/8e finales.



De uitzinnige vreugde werd even snel weer getemperd, want vanuit het Al Janoub-stadion kwam het nieuws dat ook Australië op voorsprong gekomen was tegen Denemarken. Tunesië was nog steeds op weg naar een stuntzege, maar plots ook naar de uitschakeling.



Bij Frankrijk wilden ze de groepsfase toch liever niet afsluiten met een nederlaag. Deschamps haalde de kanonnen boven met Mbappé, Griezmann en Dembélé en Frankrijk ging plots beter spelen. Dembélé zette Dahmen aan het werk, ook Mbappé besloot na een heerlijke actie op de doelman en een schot van Kolo Muani ging rakelings naast.

Een ticket voor de 1/8e finales zat er niet meer in voor Tunesië en in een bizar slot speelde het ook bijna nog de stuntzege kwijt. Diep in de extra tijd maakte Griezmann gelijk, maar na het laatste fluitsignaal werd ref Conger nog naar de monitor geroepen en de gelijkmaker werd alsnog afgekeurd voor buitenspel.

Ondanks de nederlaag stoot Frankrijk met een beter doelsaldo als groepswinnaar door naar de 1/8e finales. Ook Australië mag nog in Qatar blijven. Voor Tunesië en Denemarken is het WK onherroepelijk voorbij.