Kampioen Wezet gaat thuis onderuit in 1/16e finales European Cup

Wezet deed goed mee voor de rust (15-16), maar moest plooien in de tweede helft.



Romain Dextexhe was de topschutter bij Wezet met 5 doelpunten, Pierre Brixhe en Yves Vancosen telden elk 4 treffers. De return is zaterdag in Noorwegen.



De European Cup is de op 2 na grootste Europese handbalcompetitie na de Champions League en de European League. Wezet plaatste zich in oktober voor de beste 32 met een dubbele zege tegen Parnassos Strovolou uit Cyprus.